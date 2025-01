Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kompressor-Anhänger entwendet - Einbruch in Shisha-Bar - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kompressor-Anhänger entwendet

Rotenburg. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (03.12.) und Dienstag (21.01.) einen Kompressor-Anhänger des Herstellers "Doosan" in der Farbe Beige. Der Hänger im Wert von rund 8.500 Euro war mittels Deichselschloss gesichert und auf einem Hof in der Straße Weihersgrund abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Shisha-Bar

Bad Hersfeld. Eine Bar in der Breitenstraße in Bad Hersfeld war zwischen Mittwochabend (22.01.) und Donnerstagmittag (23.01.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie eine rückwärtige Tür aufbrachen, verschafften sie sich Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie die Geldkassette eines Spielautomaten sowie Shisha-Tabak in unbekanntem Wert und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Rotenburg. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (19.01.) und Donnerstag (23.01.) die beiden amtlichen Kennzeichen "OF-RH 2922" eines Opel Corsa. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Borngasse geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

