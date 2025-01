Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.01.), zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr, parkte eine 43-Jährige aus Eiterfeld ihren blau-schwarzen VW am linken Fahrbahnrand in der Straße "Unter der Stiegel". Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw, sodass an diesem Kratzer an der Beifahrerseite entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit und hinterließ rund 1.000 Euro Sachschaden.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.01.), zwischen 11 und 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand der Homberger Straße geparkten Skoda Fabia eines 22-Jährigen aus Burghaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.poizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.01.), gegen 2.15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrer mit seinem Lkw-Gespann die GLS-Germany-Straße und wechselte verkehrsbedingt auf die linke Fahrbahnseite. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 38-Jährigen, der mit seinem Lkw die GLS-Germany-Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Von Fahrbahn abgekommen

Knüllwald. Am Dienstag (21.01.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Gütersloh die BAB 7 aus Richtung Anschlussstelle Homberg/Efze kommend in Richtung Anschlussstelle Bad Hersfeld/West. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem VW Golf zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Leitplanken. Anschließend querte er die Fahrbahn, kam nach links von dieser ab und beschädigte hier ebenfalls mehrere Leitplanken, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Sein gleichaltriger Beifahrer aus dem Ortenaukreis wurde schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf circa 16.000 Euro. Die Autobahn war aufgrund des Unfalls phasenweise voll gesperrt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Von Fahrbahn abgekommen

Neuenstein. Am Dienstag (21.01.), gegen 08.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Renault Trafic aus Neuenstein die L 3155 aus Richtung Saasen kommend in Richtung Raboldshausen. Am Ortseingang von Raboldshausen kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei mehrere am Straßenrand befindliche Bäume und Sträucher. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.100 Euro.

Zusammenstoß im Kreuzungsverkehr

Kirchheim. Am Donnerstag (23.01.), gegen 2.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Philippsthal die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Niederaula. Ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Dreieich befuhr die K 32 aus Richtung Gershausen kommend in Richtung Autobahnauffahrt BAB 7. Beide fuhren in die ampelgeregelte Kreuzung ein, aus derzeit ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Da bei dem Fahrer aus Philippsthal der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell