Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Leicht verletzt nach Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Fulda. Am Dienstag (21.01.) entstand bei einem Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer aus Petersberg befuhr gegen 18.15 Uhr die Walter-Bauer-Straße in Fahrtrichtung Pacelliallee. Zeitgleich befuhr ein 50-Jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg der Pacelliallee. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-jährige E-Scooter-Fahrer aus Künzell wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fußgänger

Fulda. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (21.01.) wurden ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 34-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Der 14-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr auf dem Gehweg entlang der Wilhelmstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen lief ihm hier der 34-jähriger Mann entgegen und es kam zum Zusammenstoß der Beiden. Bei dem Vorfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (20.01.), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Wallengasse in Richtung Weinstraße und touchierte einen ordnungsgemäß geparkten weißen Jaguar. Der Vorfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Nach aktuell vorliegenden Informationen handelt es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen roten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (21.01.) in der Zeit von 12.40 bis 13 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen VW-Polo auf einem Parkplatz in der "Schumannstraße". Eine Dacia-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, rangierte mit ihrem Fahrzeug und touchierte den VW-Polo hierbei. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.500 Euro geschätzt. Die Verursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch von der Polizei aufgrund von Zeugenaussagen und Unfallspuren ermittelt werden.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin

Bebra. Am Montag (20.01.), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer aus Bebra die Straße "Am Anger". An der Einmündung "Am Anger / Nürnberger Straße" wollte er nach rechts in die Nürnberger Straße einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 75-jährigen Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Polizeistation Rotenburg

