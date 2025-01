Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwelbrand in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schwelbrand in Einfamilienhaus

Alheim. Am Sonntagabend (12.01.) wurde ein aufmerksamer Anwohner gegen 18.20 Uhr in Heinebach auf Brandgeruch aufmerksam und alarmierte umgehend die Rettungsleitstellte. Kurze Zeit später stellten die Einsatzkräfte in einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße eine starke Rauchentwicklung fest.

Nach derzeit vorliegenden Informationen kam es im Bereich des dortigen Kellers zu einem Schwelbrand, den die Einsatzkräfte umgehend löschten. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Aufgrund der starken Verrauchung des gesamten Gebäudes entstand ein Sachschaden, der sich auf schätzungsweise 50.000 Euro beläuft.

Die Brandstelle wurde inzwischen von einem Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld begangen. Derzeit geht der Experte von einem technischen Defekt im Bereich der Heizung aus.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell