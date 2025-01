Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug - Falscher Bankmitarbeiter

Fulda (ots)

Fulda. Ein unbekannter Täter gab sich am Montag (20.01.) am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und erbeutete einen vierstelligen Betrag. Er rief abends einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda an und überzeugte diesen, dass Auffälligkeiten auf seinem Bankkonto festgestellt worden und zur Klärung des Sachverhaltes ein mittlerer fünfstelliger Betrag auf ein benanntes Konto zu überweisen seien. Der Geschädigte überwies letztlich einen mittleren vierstelligen Betrag auf das angegebene Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie bewusst auf und wählen Sie die Ihnen gängige Rufnummer Ihrer Bank/ der Polizei/ Ihrer Verwandten. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell