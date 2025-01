Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche entrissen - Automat aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Handtasche entrissen

Lauterbach. Am Dienstag (21.01.), gegen 13.55 Uhr, war eine Seniorin aus Lauterbach zu Fuß in der Langgasse unterwegs. Aktuellen Informationen nach näherten sich zwei unbekannte männliche Täter von hinten und entrissen ihr gewaltsam die Handtasche. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Beide Personen können wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: circa 12 bis 15 Jahre alt, circa 1,60 m groß, schmale Figur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, trug dunkle Kleidung

- Täter 2: circa 12 bis 15 Jahre alt, circa 1,60 m groß, schmale Figur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze wellige Haare, bekleidet mit einer hellen Jacke und einem karierten Hemd

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Automat aufgebrochen

Alsfeld. Ein Warenautomat in der Schellengasse wurde zwischen Montag (20.01.), gegen 23 Uhr, und Dienstag (21.01.), gegen 0 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Sie öffneten den Automaten auf bislang unbekannte Weise und stahlen daraus Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich sowie mehrere Getränkedosen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell