Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Niederaula. Ein Opel Movano war zwischen Dienstagabend (21.01.) und Mittwochmorgen (22.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger brachen nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen das Heckportal des Fahrzeugs auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Werkzeugen. Zurück ließen sie einen Sachschaden von rund 250 Euro. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände in der Hattenbacher Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Kirchheim. Eine 71-jährige Frau war am Dienstag (21.01.), zwischen 9 und 10 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Stockäcker" einkaufen. Nach aktuell vorliegenden Informationen wurde sie durch eine ihr unbekannte Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diese Zeit nutzte ein unbekannter Täter, um das Portemonnaie aus der Handtasche der 71-Jährigen zu entwenden.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell