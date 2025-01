Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Sa./ So., 25./26.01.2025

Peine (ots)

Körperverletzung Diebstahl eines E- Scooters Ort: 31224 Peine, Woltorfer Straße, Sa., 25.01.2025 14:00 Verbale Streitigkeiten zwischen zwei männliche Personen gerieten im Verlauf derart außer Kontrolle, dass der Beschuldigte, 42 J., einen Stuhl nach dem Opfer, 31 J., warf und in am Kopf traf. Das Opfer wurde dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt, sodass eine ärztliche Behandlung nicht notwendig war. Da der Beschuldigte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand wurde durch die eingesetzten Beamten noch die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Des Weiteren erwartet ihn eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diebstahl

31234 Edemissen, Wipshausen, Ersestraße, Fr., 24.01.2025 09:36 Eine bislang unbekannte männliche Person gab an der Haustür eines älteren Ehepaares, 87 u. 89 Jahre, als Handwerker aus, der im Haus einige Dinge überprüfen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung erlangte er letztlich auch Zutritt. Doch leider waren seine Angaben nur ein Vorwand, denn letztlich entwendete er dem Ehepaar diversen Schmuck im Wert von 200EUR. Die eingesetzten Beamten warnten im Zuge der Sachverhaltsaufnahme das geschädigte Ehepaar nochmal eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen.

Sachbeschädigung führte zu einer Nacht in der Zelle 31226 Peine, Rosenthal, Zum Walde, Sa., 25.01.2025 15:39 Die Aufnahme eines Sachverhalts geriet vor Ort etwas außer Kontrolle. Die eingesetzten Beamten wurden durch einen Anwohner auf eine schlafende männliche Person aufmerksam gemacht, welche offensichtlich stark alkoholisiert schien. Die Beamten sprachen den Mann an, welcher umgehend äußerst aggressiv reagierte, die Kollegen anschrie und kaum zu Wort kommen ließ. Ferner machte er keinerlei Angaben zu seiner Person, trat weiteren Verlauf sogar gegen die Fahrzeugtür eines geparkten Pkw, wodurch ein Schaden entstand. Die Beamten entschieden sich die Person zur weiteren Sachverhaltsaufnahme der Dienststelle zuzuführen. Auf der Fahrt dorthin fing die Person an, auch im Streifenwagen zu randalieren und trat mehrfach gegen die Verkleidung des Fahrzeugs. Aufgrund des Gesamtverhaltens verbrachte der 60jährige Mann aus Peine, den nun mehrere Anzeigen erwarten, die Nacht letztlich im Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell