POL-FR: Rheinhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In Rickenbach hat in der Nacht zum Dienstag, 16.04.2024, ein Wohnhaus gebrannt. Kurz nach 03:00 Uhr war das Feuer in einer der Wohnungen des großen Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile eines Obergeschosses in Flammen. Das gesamte Wohnhaus wurde ...

mehr