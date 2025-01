Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2025.

Salzgitter (ots)

Geschädigte erhielten Zahlungsaufforderungen sogenannter Inkassounternehmen.

Salzgitter, 27.01.2025.

Mehrere Geschädigte aus Salzgitter erhielten Zahlungsaufforderungen eines Inkassodienstes aus Hamburg. In diesem Schreiben wurden sie aufgefordert, eine niedrige dreistellige Geldsumme an das Unternehmen in Hamburg zu überweisen. Den Geschädigten war jedoch bewusst, dass eine berechtigte Forderung nicht vorhanden war. Aus diesem Grund kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Wir möchten sensibilisieren, nicht auf diese Masche hereinzufallen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell