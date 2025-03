Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beschädigter VW Golf bleibt im Feld stecken: Polizei erbittet Hinweise auf Unfallstelle im Bereich Schauenburg, Baunatal oder Edermünde

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In einem nicht alltäglichen Fall ermitteln derzeit die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei und bitten dabei um Hinweise durch Zeugen. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West war am Sonntagmittag gegen 11 Uhr zu einem Pkw gerufen worden, der mit offenen Türen und steckendem Schlüssel, aber ohne Fahrer, auf einem Feld nahe der L 2315 zwischen Schauenburg-Elgershausen und -Hoof stand. Die Polizisten stellten fest, dass der schwarze VW Golf offenbar zuvor von dem neben der Landstraße verlaufenden Feldweg abgekommen und in dem matschigen Feld steckengeblieben war. Das Auto wies einen frischen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich auf, allerdings gab es rund um den Fundort keine zu dem Schaden passende Unfallstelle. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin führten die Beamten schließlich zu dem mutmaßlichen Fahrer des VW Golf, einem 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Kassel. Dieser räumte in seiner Vernehmung gegenüber den Polizisten ein, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag völlig übermüdet mit dem VW Golf unterwegs war, sich aber an den Unfall oder die Unfallstelle nicht erinnern kann. Der Führerschein des 54-Jährigen, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss, wurde sichergestellt.

Wo sich die genaue Unfallstelle befindet, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Bislang spricht vieles dafür, dass sich der Unfall im Bereich Schauenburg, Baunatal oder Edermünde ereignet hat. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt des schwarzen VW Golf in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder zu der unbekannten Unfallstelle geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell