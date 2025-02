Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Garagenbrand in Zierenberg: 57-Jähriger in Lebensgefahr; keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 5:02 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5978961 veröffentlichte Pressemitteilung).

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Nach dem Garagenbrand in der Kasseler Straße in Zierenberg am gestrigen Dienstagabend mit zwei Verletzten haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht. Wie die Ermittler berichten, haben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Brandursache konnte bisher noch nicht geklärt werden, die Ermittlungen dazu dauern an.

Zu dem Brand des Garagenkomplexes war es am gestrigen Dienstagabend gegen 22:40 Uhr gekommen. Anwohner hatten den Brand entdeckt und den verletzten Mieter vor einer der drei Garagen gefunden. Rettungskräfte brachten den 57-jährigen Zierenberger mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus, von wo aus er in eine Spezialklinik in Dortmund verlegt wurde. Sein Zustand soll weiterhin kritisch sein. Zudem erlitt ein bei den Löscharbeiten eingesetzter 25-jähriger Feuerwehrmann eine Rauchgasintoxikation, weshalb er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Gesamtsachschaden an dem Garagenkomplex und den darin sowie davor geparkten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 75.000 Euro. Die zwei angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen und sind weiterhin bewohnbar. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Ob sich der 57-Jährige zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in seiner Garage befand, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell