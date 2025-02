Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtasche gestohlen

Lingen (ots)

Am 31. Januar kam es zwischen 10:00 und 10:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche an der Rheiner Straße, in Höhe des Geschäfts "Fressnapf" in Lingen. Dabei stieß ein bislang unbekannter, dunkel gekleideter, Täter eine Frau von hinten um und entwendete die über die linke Schulter getragene Handtasche. Das Opfer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

