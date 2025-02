Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall auf B7-Kreuzung bei Vellmar schwer verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Auf der Kreuzung der Bundesstraße 7 und der Triftstraße in Niedervellmar ist es am heutigen Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit einem Pkw zusammenstießen und schwer verletzt wurden. Die 14 und 15 Jahre alten Jungen aus Vellmar wurden mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung des Rettungsdienstes soll keine Lebensgefahr bestehen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatten die Jugendlichen gegen 15:50 Uhr zu zweit auf dem E-Scooter die B 7 aus Richtung "Günterslohe" kommend an der dortigen Fußgängerampel überquert. Dabei waren sie gegen die rechte Fahrzeugseite eines auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kassel fahrenden Mazdas gefahren. Laut Zeugenangaben zeigte die Ampel für den Verkehr auf der B 7 zu diesem Zeitpunkt "Grün". Aufgrund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die B 7 in Fahrtrichtung Kassel für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

