Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zierenberg: Garagenbrand mit zwei Verletzten

Kassel (ots)

Am Dienstag, 25.02.25, wurde gegen 22.40 Uhr der Brand einer Garage in Zierenberg bei der Feuerwehr gemeldet. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Zierenberg befand sich die mittlere von 3 Garagen bereits in Vollbrand. Der 57 jährige Mieter der Garage wurde mit schweren Brandverletzungen vor der Garage aufgefunden und in eine Spezialklinik verbracht.

Ein vor der Garage befindliches Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschen und ein Übergreifen auf die angrenzenden Mehrfamilienhäuser verhindern konnte. Im Zuge der Löscharbeiten erlitt einer der 70 eingesetzten Feuerwehrmänner eine Rauchgasintoxikation und kam ins Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligem Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Peter Bott

Polizeiführer vom Dienst

