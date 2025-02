Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Kölnischer Straße verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Mit einem Unfall endete am heutigen Mittwochmorgen die Fahrt eines unter Alkoholeinfluss stehenden E-Scooter-Fahrers in der Kölnischen Straße in Kassel. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der 41-Jährige aus Kassel mit dem Elektroroller gegen 7:30 Uhr auf dem Gehweg neben der Straße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund der Alkoholisierung geriet er ins Schleudern und fuhr gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Kleinbusses, wodurch er vom E-Scooter stürzte und sich am Kopf verletzte. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen seine Verletzungen nicht schwerwiegender sein. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,2 Promille, weshalb ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Diese soll nun nicht nur Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung, sondern auch über mutmaßlich von ihm konsumierte Drogen geben. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

