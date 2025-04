Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu Polizeieinsatz/ Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Zu dem Polizeieinsatz in Sonneberg am Montagmorgen (es wurde bereits dazu berichtet) werden nun zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht. Die KPI Saalfeld sowie PI Sonneberg ermitteln aufgrund mehrerer Straftatbestände gegen einen 34-jährigen Sonneberger. Dieser soll am Montag zwischen 01:00 Uhr bis gegen 07:30 Uhr im Sonneberger Stadtgebiet sowie einem angrenzenden Waldstück mit einem Motorrad bzw. Quad unterwegs gewesen sein, nachdem es zuvor in einer Bar in der Gustav-König-Straße u.a. zu einer Bedrohung durch ihn gekommen sein soll. Insbesondere werden Mitteilungen zu mutmaßlichen Schussabgaben durch den 34-Jährigen erbeten. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0088409, Tel.: 03672-414 1464, entgegen.

