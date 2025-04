LPI-SLF: Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden

Ziegenrück, Saale-Orla-kreis (ots) - Am Samstag gegen 11:15 Uhr betraten zwei unbekannte Täter den Einkaufsmarkt in Ziegenrück in der Bahnhofstraße. Sie verwickelten die Verkäuferinnen in Gespräche und lenkten sie anderweitig ab. Dabei gelang es einem der Täter sich in das Büro zu begeben und dort drei Geldtaschen mit ca. 2000 Euro Einnahmen an sich zu nehmen. Anschließend verließen beide das Geschäft und ...

