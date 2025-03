Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau bei Unfall leicht verletzt

Altenburger Land (ots)

Rositz: Am 28.02.2025 ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Altenburger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Volvo-Fahrerin fuhr hinter einer 41-jährigen Mazda-Fahrerin auf der Altenburger Straße aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Rositz. Am Ortseingang fuhr die Volvo-Fahrerin schließlich aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Mazda auf, wobei sich dessen Fahrerin leicht verletzte. Der entstandene Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

