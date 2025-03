Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erst Unfallflucht, dann Bedrohung.

Altenburger Land (ots)

Nobitz: Am 28.03.2025 fuhr ein 55-jähriger mit seinem Pkw VW gegen 10:30 Uhr zunächst in der Turnerstraße auf den Parkplatz einer Arztpraxis und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug, dass den Parkplatz verlassen wollte. In der Folge bedrohte der Verursacher anwesende Zeugen und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Kurz vor 11 Uhr wurde schließlich in Remsa von Mitarbeitern eines Autohauses eine aggressiv auftretende Person mitgeteilt. Dabei konnte durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden, dass es sich bei diesem Mann um den Unfallverursacher handelt. Aufgrund seines Zustandes wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann schließlich in die Psychiatrie eingewiesen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

