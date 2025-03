Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburger Land (ots)

Meuselwitz: Am 29.03.2025 stellten Beamte der PI Altenburger Land gegen 22:15 Uhr fest, dass An der Poliklinik an einem Gebäude mehrere Schmierereien, unter anderem ein Hakenkreuz, angebracht wurden.

