Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Straßenraub - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 22 Uhr sind zwei Jugendliche im Bereich Gladbacher Straße/Seilerwall in Viersen überfallen worden. Die beiden 16- und 18-jährigen jungen Männer waren dort zu Fuß unterwegs, auf dem Heim weg von McDonald's. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle Seilerwall an der Gladbacher Straße habe plötzlich ein weißes viertüriges Auto neben ihnen gehalten, aus dem vier Männer ausgestiegen seien. Drei von ihnen hätten schwarze Sturmhauben getragen, alle seien schwarz gekleidet gewesen. Der Vierte, der keine Maske trug habe ein beiges Basecap - möglicherweise von der Marke Gucci - und hatte einen Vollbart. Die Männer griffen die beiden Jugendlichen an, besprühten sie mit Pfefferspray und schlugen und traten auf sie ein. Beide konnten schließlich fliehen. Der 18-Jährige begab sich ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde, den 16-Jährigen konnten Einsatzkräfte später an seiner Wohnadresse antreffen. Dem 18-Jährigen wurden eine Bauchtasche ein Handy und Bargeld geraubt. Bauchtasche und Handy fanden Einsatzkräfte später im Kreuzungsbereich Gladbacher Straße/Seilerwall. Das Geld bleibt verschwunden. Nach ersten Zeugenaussagen könnte auch ein weiteres Auto, ein schwarzer Kleinwagen, noch eine Rolle spielen, ebenso wie möglicherweise ein Audi RS 6. Die Polizei ermittelt und bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen, die vielleicht schon bei dem Schnellrestaurant oder auch auf dem Weg von dort zur Kreuzung Gladbacher Straße/Seilerwall verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (308)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell