Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Viersen - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Zwischen Dienstag, 25. März, 23 Uhr, und Mittwoch, 26. März, 09:45 Uhr, wurde in einen Gebäudekomplex in der Eichenstraße in Viersen eingebrochen. In dem Komplex befinden sich eine Tennishalle mit dazugehöriger Gaststätte sowie eine Naturheilpraxis. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort wurde gewaltsam in die Praxisräume der Naturheilpraxis und in die angrenzende Gaststätte eingedrungen. Mehrere Räume wurden durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem mehrere Flaschen Alkohol, verschiedene elektronische Geräte sowie Bargeld. Haben Sie etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (306)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell