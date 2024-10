Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Garage

In der Nacht auf Dienstag waren Diebe in einem Wohngebiet bei Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in der Emil-Nolde-Straße in Schnaitheim. Aus einer Garage stahlen die Täter einen Fliesenschneider sowie einen neuen Gartenzaun samt Pfosten. Beim Abtransport verursachten die Unbekannten auch Sachschaden an neuen und verpackten Fliesen, die in der Garage lagerten. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322432) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++2068160 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell