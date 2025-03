Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall auf Kreuzung - Vier Personen leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch, gegen 22 Uhr, kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Petersstraße/Remigiusstraße in Viersen. Eine 19-jährige Nettetalerin war mit ihrem Auto in der Petersstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Remigiusstraße war die Ampel ausgeschaltet. Die Nettetalerin missachtete die Vorfahrt eines 34-Jährigen aus Viersen, der von links kam und die Remigiusstraße geradeaus überqueren wollte. Die Nettetalerin hatte eine 19-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Nettetal, bei sich. Der 34-Jährige hatte einen 27-jährigen Beifahrer aus Viersen im Auto. Alle vier wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. /jk (307)

