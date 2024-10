POL-PPRP: Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 25.10.2024, 16:15 Uhr, und 26.10.2024, 13:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße An der Lehmgrube 2 in Ludwigshafen am Rhein. Eine 23-Jährige parkte ihr Fahrzeug der Marke Opel zuvor in einer Parklücke und stellte später einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen ihr Fahrzeug und ...

