Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 25.10.2024, 16:15 Uhr, und 26.10.2024, 13:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße An der Lehmgrube 2 in Ludwigshafen am Rhein. Eine 23-Jährige parkte ihr Fahrzeug der Marke Opel zuvor in einer Parklücke und stellte später einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen ihr Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

