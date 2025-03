Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben letzte Woche (Tatzeit: 19.03.2025 - 20.03.2025) an einem Anwesen in der Luitpoldstraße versucht, in eine Ferienwohnung einzubrechen. Allerdings konnten sie die Abschlusstür trotz mehrfacher Versuche nicht öffnen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06323 955 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell