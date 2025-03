POL-PDLD: A65/AS Haßloch - Wildschweine kreuzen die Autobahn

Bellheim (ots) - Am Montagmorgen, den 24.03.2024, wollte eine 54-jährige Frau mit ihrem PKW in den Kreisverkehr der Straßen Fortmühlstraße/Am Mühlbuckel einfahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 6000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

