Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einnahmen aus Einkaufsmarkt entwendet

Ziegenrück, Saale-Orla-kreis (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr betraten zwei unbekannte Täter den Einkaufsmarkt in Ziegenrück in der Bahnhofstraße. Sie verwickelten die Verkäuferinnen in Gespräche und lenkten sie anderweitig ab. Dabei gelang es einem der Täter sich in das Büro zu begeben und dort drei Geldtaschen mit ca. 2000 Euro Einnahmen an sich zu nehmen. Anschließend verließen beide das Geschäft und flüchteten vermutlich mit einem grünen Fahrzeug (evtl. Kombi). Die leeren Geldtaschen wurden später im Bereich Keila gefunden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide südländisches Aussehen, dunkle Haare - zwischen 30-40 Jahre alt - dunkel gekleidet

Täter 1: etwa 180 cm groß und schlank, trug einen Bart und Basecap Täter 2: etwa 170 cm groß und etwas kräftiger, ohne Bart oder Kopfbedeckung

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Personen oder dem genannten Fahrzeug im Bereich Ziegenrück, Keila oder anderen Örtlichkeiten geben können, sich unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell