Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle in Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger AUDI-Fahrer die Landstraße von Oberweißbach kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. In einer leichten Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Feuerwehr kam zur Bergung der Insassen und zum Abbinden von Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz. Der Fahrer konnte sich jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb nach erster medizinischer Betreuung unverletzt. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. Die Landstraße musste für eine Stunden voll gesperrt werden. Während des Einsatzes kam es an der Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer beabsichtigte an der Unfallstelle umzulenken und stieß hierbei gegen den Außenspiegel eines bereits wartenden Fahrzeuges. Nur wenige Minuten später, gegen 13:34 Uhr, wurden die Beamten zu einem Unfall gerufen, welcher sich am Kreisverkehr in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg ereignete. Hierbei kamen weitere Kräfte aus Sonneberg zum Einsatz. Nach widersprüchlichen Aussagen der Unfallbeteiligten, kam es zwischen einem 22-jährigen Motorradfahrer und einem vom Brandweg nähernden Pkw-Fahrer (62) zum Konflikt. Der Motorradfahrer kippte um, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Pkw kam. Der Fahrer blieb unverletzt.

