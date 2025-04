Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnhinweis vor falschen Ablesern

Saalfeld / Rudolstadt (ots)

Gegen 11.15 Uhr wurde am heutigen Samstag, 05.04.2025, bekannt, dass in der Saalfelder Stauffenbergstraße zwei männliche Personen erschienen sind, um die Heizung abzulesen. Kurze Zeit später klingelte eine Person in der Albert-Schweitzer-Straße und gab auch an, die Heizung ablesen zu wollen. Soeben kam gleiche Meldung aus dem Rudolstädter, Schremscheweg. Die Polizei geht davon aus, dass am Samstag keine Ableser unterwegs sind. Deshalb wird davor gewarnt, fremde Personen in die Wohnung zu lassen.

