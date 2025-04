LPI-SLF: Dichtes Auffahren, Lichthupe und Drängeln in Pößneck

Pößneck (ots) - Am Freitag, den 04.04.2025 löste gegen 19:36 Uhr die Alarmanlage der Stadtverwaltung Pößneck in der Neustädter Straße aus. Grund hierfür war eine beschädigte Eingangstür, welche augenscheinlich mittels körperlicher Gewalt einzutreten versucht wurde. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Täter nicht, jedoch entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von circa 2000 Euro. Wer die Tat ...

