Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Königsee (ots)

Freitagmittag kam es in Königsee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein Kradfahrer war auf der B88 in Richtung Bad Blankenburg unterwegs als von rechts eine Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Kradfahrer kam ebenfalls zu Fall, verletzte sich aber nicht.

