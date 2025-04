Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Wildunfälle im Landkreis Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Wochenende mehrten sich im Landkreis Sonneberg die Wildunfälle, vor allem in den Morgenstunden. Personen wurden nicht verletzt. Das Rehwild ist meist flüchtig. An den Fahrzeugen entstanden Schäden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei rät zur Sensibilsierung der Frühaufsteher. Aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit, muss sich auch das Wild erst darauf einstellen. Hierdurch entsteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Weiterhin setzt in den kommenden Wochen auch die Brut- und Setzzeit ein, welche zu höherer Aktivität beim Wild führt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Geschwindigkeit in bewaldeten Gebieten auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung darauf anzupassen. Auch weist die Polizei aus aktuellem Anlass auf die gesetzliche Anzeigepflicht nach einem Wildunfall hin. Somit sind Betroffene eines Wildunfalles verpflichtet, dies unverzüglich der Polizei zu melden, auch wenn das Wild flüchtig ist oder der Schaden gering erscheint. Auch in Zeiten des höheren Termindruckes, genügt ein Anruf in ihrer zuständigen Dienststelle oder beim Polizeinotruf, um weitere Verfahrensweisen abzusprechen. Eine Nichtbeachtung kann ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge haben.

