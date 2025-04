Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flächenbrand wohl durch Fahrlässigkeit verursacht

Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr wurde durch einen Zeugen ein entstehender Wald-/Flächenbrand im Bereich der Holzmühle festgestellt. Dieser war noch in der Entstehung, breitete sich jedoch wegen der Trockenheit und dem herrschenden Wind rasch aus, sodass bis zum Eintreffen der Feuerwehr eine Fläche von ca. 150 qm in Brand stand. Dieser konnte schnell gelöscht werden, sodass nur ein geringer Sachschaden auf dem Waldstück an kleinen Bäumen und Boden entstand. Wäre der Brand nicht so frühzeitig entdeckt worden, hätte er sich durchaus zu einem größeren Waldbrand entwickeln können. Als Ursache könnte eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe in Betracht kommen. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bitte um Hinweise unter 03663/4310.

