Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Diebstahl von Baustellengelände - Polizei fasst Verdächtigen

Duisburg (ots)

Ein 48-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen (9. Februar, gegen 4:30 Uhr) auf ein Baustellengelände einer Schule an der Buschstraße eingebrochen sein. Ein Zeuge beobachtete, wie der bis dato Unbekannte mit einem Fahrrad flüchtete und alarmierte die Polizei. Vor Ort entdeckten die Beamten einen offenstehenden Container und ein gebrochenes Vorhängeschloss. In Tatortnähe fassten sie einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Auf dem Gepäckträger seines Rades befand sich ein Werkzeugkoffer, unmittelbar daneben ein blauer Plastikbeutel - unter anderem gefüllt mit Bohrmaschinen, einer Kreissäge und einem Akkuladegerät. Die Einsatzkräfte stellten sämtliche Sachen sicher und brachten den 48-Jährigen zwecks Identitätsfeststellung ins Gewahrsam. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

