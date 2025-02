Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub in Wohnung - Wer hat ein rotes Fluchtauto gesehen?

Duisburg (ots)

Eine 69-Jährige ist bereits am 14. Januar gegen 13:40 Uhr (ein Dienstagmittag) in ihrer Wohnung am Dirschauer Weg ausgeraubt worden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5949977

Die Kriminalpolizei hat seither die Ermittlungen aufgenommen und hat nun neue Erkenntnisse über das vermeintliche Fluchtauto des Räuber-Duos. Der Mann und die Frau sollen in einem roten Pkw weggefahren sein. Die Ermittler fragen daher: Wer kann nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen?

Darüber hinaus werden weiterhin Hinweise zu dem Duo entgegengenommen: Der männliche Täter wird auf 25 bis 30 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Er hat eine gebräunte Haut, ist schlank und hat volle, dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkelblaues Sweatshirt mit einer Aufschrift vorne. Seine Komplizin ist etwa 25 Jahre alt, hat ebenfalls eine gebräunte Haut, dunkle Augen und hatte ihre dunklen, langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Auch sie trug ein dunkelblaues Shirt mit einer Aufschrift.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell