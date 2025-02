Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl/Fahrn: Dank Zeugenhinweis - Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Duisburg (ots)

Dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung haben Einsatzkräfte der Polizei den gesuchten mutmaßlichen Tankstellen-Räuber aus dem Duisburger Norden gefasst. Dem Mann wird vorgeworfen, am 8. und 9. November 2024 zwei Tankstellen am Konrad-Adenauer-Ring und der Friedrich-Ebert-Straße überfallen zu haben. In beiden Fällen habe der 21-Jährige die Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht, Bargeld gefordert und sei mit der Beute geflüchtet.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung vom 4. Februar 2025 haben die Ermittler nach dem bis dato Unbekannten gesucht. Nur einen Tag später (5. Februar 2025) nahmen Polizisten den Verdächtigen vorläufig fest. Er wurde am heutigen Donnerstag (6. Februar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg beim AG Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubs erließ. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft.

Ein Dank geht an die Bürgerinnen und Bürger, die die Ermittler mit dem entscheidenden Hinweis unterstützt haben.

