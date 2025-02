POL-DU: Mülheim an der Ruhr: 9-jähriger Chafai wohlbehalten zurück

Duisburg/Mülheim an der Ruhr (ots) - Wir unterstützen die Essener Polizei bei der Suche nach einem 9-Jährigen. 45478 MH-Speldorf: Mit Fotos sucht die Polizei nach dem 9-jährigen Chafai Z. aus Mülheim. Der Junge ist heute (5. Februar) aus der Schule am Blötter Weg nicht zu seiner Wohnanschrift in Mülheim-Speldorf zurückgekehrt. Er ist ca. 1,60 m groß, hat eine ...

mehr