Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Auffahrunfall - Rollerfahrerin nach Zusammenstoß verletzt

Duisburg (ots)

Auf der Herzogstraße kam es am Dienstagmittag (4. Februar, 13 Uhr) zu einem Auffahrunfall. Eine 61-Jährige prallte mit ihrem Kleinkraftrad gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto. Sie stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Rollerfahrerin keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. Sie muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen. Der 64-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell