POL-DU: Mülheim an der Ruhr: 9-jähriger Chafai Z. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Duisburg (ots) - Auf der Herzogstraße kam es am Dienstagmittag (4. Februar, 13 Uhr) zu einem Auffahrunfall. Eine 61-Jährige prallte mit ihrem Kleinkraftrad gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto. Sie stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte ...

