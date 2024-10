POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag (12. Oktober), 17.00 Uhr und Montag (14. Oktober), 18.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Sporthalle an der Wallstraße ein. Es wurden diverse Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

