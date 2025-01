Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Fahrender Pkw von Ast getroffen - Fahrer verletzt

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 05.01.2025, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln die Rheinberger Straße in Xanten aus Richtung Xanten kommend in Fahrtrichtung Birten. Im Verlauf der Rheinberger Straße, unterhalb des Fürstenberg löste sich, aus bisher ungeklärter Ursache, ein größeres Baumstück und stürzte auf die die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Die weiterhin im Fahrzeug befindlichen Insassen (38, 9 und 5 Jahre alt) kamen mit dem Schrecken davon. Die Rheinberger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. die Beseitigung für beide Fahrtrichtungen gespedrrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell