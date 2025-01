POL-WES: Rheinberg- Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Wesel (ots) - Am Samstag, den 14.01.2025, kam es gegen 15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franziskusstraße zu einer Eigengefährdungslage durch einen 62- jährigen Mann aus Wesel. Aufgrund von Hinweisen auf Waffen wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Polizeibeamte der Polizeiwache Wesel sperrten den Bereich Schepersweg / Franziskusstraße ...

