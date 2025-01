POL-WES: Kreis Wesel/ Dinslaken - Sieben aufgebrochene Keller in Mehrfamilienhaus - Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Moers (ots) - Aufmerksame Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Waldenburger Straße bemerkten am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr drei Unbekannte auf der Terrasse einer 86- jährigen Frau aus Moers, die mutmaßlich aus deren Wohnung liefen. Bei einer Nachschau an der Terrassentür stellten die Anwohner fest, dass diese offen stand. Die 86- Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Hinzugezogene ...

mehr