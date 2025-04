Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbelehrbar...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist augenscheinlich ein 27-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße, welcher am 17.04.2025 um 00:05 Uhr mit einem Fiat Punto in der Theodor-Heuss-Straße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer trat bereits in den letzten vier Wochen zwei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend letztlich sichergestellt. Nun kommt auf diesen erneut ein Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

