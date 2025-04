Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seit 10 Jahren kein Cannabis mehr geraucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Diese Aussage machte eine 36-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten, welche am 13.04.2025 um 13:25 Uhr mit ihrem E-Scooter vor der hiesigen Dienststelle in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Dame konnten jedoch Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der aus Neustadt/W. stammenden Frau eine Blutprobe entnommen und deren E-Scooter an eine Bekannte übergeben wurde. Nun kommt auf die Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

