Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht auf der L 453 zwischen Obersülzen und Grünstadt - Zeugen gesucht

Obersülzen (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der L 453 zwischen Obersülzen und Grünstadt, sucht die Polizei nun Zeugen. Am 11.04.2024 gegen 12:20 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die L 453 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Obersülzen. Der unbekannte Beschuldigte befuhr die L 453 in entgegengesetzter Richtung. Trotz des Gegenverkehrs überholte der Beschuldigte mit seinem PKW ein Kleinkraftrad. Der Geschädigte musste ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrsschild am Fahrbahnrand. Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Sowohl der Beschuldigte als auch der Fahrer des Kleinkraftrads entfernten sich von der Unfallstelle. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder am Unfall beteiligt gewesen sein, dann melden sie sich bitte bei der Polizei Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell