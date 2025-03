Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in der Innenstadt - Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Im Laufe des frühen Morgens des 23.03.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall im oberen Bereich der Aachener Straße. Aus bisher noch unbekannter Ursache verursachte der unbekannte Fahrer eines Peugeot Boxer mit Neusser Kennzeichen beim Befahren der Aachener Straße aus Richtung der Altstadt kommend in Richtung Waldhausener Straße einen Verkehrsunfall, bei dem mindestens drei weitere geparkte Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Der Unfallverursacher ließ das Fahrzeug mit offenstehender Tür und gebrochener Achse auf der Aachener Straße zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der vorherrschenden Spurenlage nach könnten Besucher der Altstadt etwas vom Unfallgeschehen mitbekommen haben. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. /PG

